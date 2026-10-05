La Svizzera è indifesa contro i missili. E ora si blocca anche la fornitura

«Se la Svizzera aspetta, potrebbe essere troppo tardi»

Il consigliere nazionale vallesano dell’SVP Jean-Luc Addor ha affermato: «Israele si trova in guerra.» Per questo ritiene che la neutralità svizzera sia a rischio. Allo stesso tempo, chiede una soluzione rapida: «Molti Paesi vogliono attualmente acquistare tali sistemi. Se la Svizzera aspetta, potrebbe essere troppo tardi per ricevere un sistema in tempo». Politici della sicurezza hanno inoltre fatto notare che la strategia del Consiglio federale prevede in realtà acquisti dall’Europa e che, quindi, dovrebbe essere data priorità alla Francia.

Ecco come si prosegue

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha comunicato al Blick che, al momento, non sarebbe giustificabile escludere i produttori non europei. In futuro, inoltre, una parte della catena del valore potrebbe essere trasferita in Svizzera o in Europa.