Uccisa a coltellate in un appartamento: chiesta una lunga pena detentiva per un 25enne

Secondo l'accusa, nella notte tra il 17 e il 18 agosto il giovane avrebbe colpito più volte la vittima con un'arma da taglio all'interno del suo appartamento. Per il Ministero pubblico avrebbe agito in modo «estremamente violento e senza scrupoli».

Dopo l'aggressione, sempre secondo la ricostruzione dell'accusa, avrebbe lasciato la donna nell'abitazione e si sarebbe impossessato del suo telefono cellulare e della sua carta di debito, per poi recarsi nel quartiere della Langstrasse.