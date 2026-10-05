Dimissioni Parmelin, l’UDC verso una svolta al femminile

Queste tre donne hanno tra i 45 e i 49 anni e sono 20 anni più giovani di lui, osserva. «È un'altra generazione. Ma anche loro hanno esperienza e sono attive in politica» da anni.

Deplora che persistano pregiudizi nei confronti delle candidate donne. Domande come «Chi si occupa dei bambini?» sono espressione di una «mentalità superata e molto conservatrice», sottolinea il presidente della Confederazione. «Lo si vede da tempo cosa possono realizzare le donne quando vengono loro forniti i mezzi».