Affitti alle stelle in Svizzera: +32% in 20 anni e alloggi accessibili sempre più rari

Secondo l'associazione, l'indice degli affitti è aumentato del 32,1% tra il 2005 e il 2025. Nello stesso periodo, i tassi ipotecari hanno raggiunto il minimo storico. Il tasso di riferimento si attesta oggi all'1,25%. Poiché gli affitti sono per legge indicizzati a questo tasso, molti di essi sarebbero dovuti diminuire. In realtà, però, hanno continuato ad aumentare, deplora l'associazione.

Sono soprattutto le economie domestiche a basso e medio reddito a risentire di questo pesante onere, prosegue l'ASI. Le persone il cui reddito lordo non supera i 4'000 franchi vi destinano il 37,8% delle proprie entrate. Secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativi a otto Paesi, tra cui la Svizzera, una famiglia in affitto a basso reddito su due destina più del 40% del proprio reddito disponibile alla locazione. Allo stesso tempo, gli alloggi a prezzi accessibili stanno diventando sempre più rari.