Omicidio di Sainte-Croix, il 14enne sospettato era stato segnalato

Secondo 24Heures, già nel settembre 2025 l'adolescente era stato coinvolto in un'aggressione nei bagni del Collège de la Poste di Sainte-Croix. Uno studente sentito da 20Minutes aveva parlato di uno strangolamento, mentre la DGEO conferma un «alterco tra diversi giovani, con l'intervento della polizia e di un'ambulanza», senza fornire ulteriori dettagli.

Dopo quell'episodio un consigliere comunale, rimasto anonimo, aveva scritto nell'ottobre 2025 al consigliere di Stato Frédéric Borloz, responsabile del Dipartimento dell'insegnamento e della formazione professionale. «Ho detto loro che sarebbe successo», ha dichiarato a 24Heures. Nella sua segnalazione sosteneva che il ragazzo «terrorizzava tutti a scuola» e riferiva che insegnanti e direttore avevano avvertito dei rischi.