13a rendita AVS: gli argomenti del Consiglio federale per l’aumento dell’IVA

Durante una conferenza stampa lunedì, la consigliera federale e ministra dell'interno Elisabeth Baume-Schneider ha presentato gli argomenti del governo. «L'AVS è la nostra assicurazione sociale più importante», ha sottolineato. Secondo il Consiglio federale, ricorrere all'IVA permette di coinvolgere i consumi nel finanziamento senza far ricadere l'onere esclusivamente sui redditi da lavoro. Attraverso l'aliquota speciale per il settore alberghiero contribuirebbero inoltre anche le turiste e i turisti.