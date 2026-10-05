Ambulanza si ribalta con una paziente a bordo
Il veicolo, diretto all’ospedale di Neuchâtel, ha urtato un guardrail. L’ambulanziera è rimasta leggermente ferita, mentre il conducente, uscito illeso dall’incidente, è stato ascoltato dalla polizia
Il veicolo, diretto all’ospedale di Neuchâtel, ha urtato un guardrail. L’ambulanziera è rimasta leggermente ferita, mentre il conducente, uscito illeso dall’incidente, è stato ascoltato dalla polizia
NEUCHÂTEL - Un’ambulanza con una paziente a bordo si è ribaltata nella notte tra domenica e lunedì nel centro di Neuchâtel. Il mezzo stava raggiungendo l’ospedale di Pourtalès quando, sulla rue des Falaises, ha urtato un guardrail ed è finito sul fianco sinistro.
Secondo un lettore di 20Minutes presente sul posto, il veicolo avrebbe perso una ruota prima di ribaltarsi. La carreggiata è rimasta chiusa al traffico fino alle 4 circa del mattino.
La polizia neocastellana ha precisato che la vita della paziente trasportata non è in pericolo. L’ambulanziera che la accompagnava ha riportato ferite leggere, mentre il conducente è rimasto illeso.
Il conducente è stato ascoltato dai gendarmi nell’ambito degli accertamenti sull’incidente. Sarà ora un’inchiesta a dover chiarire le cause del sinistro.