Post Parmelin, anche il vodese Freymond si chiama fuori

«Sono molto lusingato di far parte dei potenziali candidati, ma non sono a Berna da molto tempo e sono anche presidente dell'UDC del canton Vaud: quindi per questa volta la risposta è no, ma forse più avanti, se se ne presenterà l'occasione», ha affermato stasera durante il telegiornale della RTS. Il 42enne dice di volersi concentrare sulle elezioni vodesi del 2027: l'UDC punta a entrare in consiglio di stato e intende aumentare il proprio numero di seggi al parlamento.