«Nessun problema se in Consiglio federale non ci sono donne»

A spuntarla non fu però né una né l'altra, bensì Samuel Schmid. «Nel mio partito e nelle formazioni borghesi, fino al centro del PPD, ho ricevuto molto sostegno. Ritengo che siano stati soprattutto il PS e i Verdi a impedirmi, alla fine, di diventare consigliera federale. A ciò si è aggiunto il fatto che Samuel Schmid poteva contare su una lobby bernese apartitica molto efficace: i bernesi volevano semplicemente a tutti i costi riavere un proprio esponente nell'esecutivo».

E perché la sinistra - chiede il giornalista del domenicale - avrebbe votato contro di lei? «Immagino che per molti la mia linea politica fosse troppo UDC», risponde l'ex membro del governo cantonale di Zurigo (1995-2010). «Pur mantenendo sempre un tono corretto, in linea di principio sostenevo i valori democentristi. Inoltre in qualità di candidata alle audizioni presso gli altri partiti, non feci promesse in linea con la loro orientazione politica. Per la sinistra, almeno all'epoca, era più importante avere un candidato che non rappresentasse il proprio partito in modo troppo rigido piuttosto che eleggere una donna».