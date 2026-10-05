Via libera all'abbattimento di tutti lupi del branco di Giarsinom

I guardiacaccia hanno individuato il branco di lupi Giarsinom ad agosto nella Bassa Engadina, identificando almeno tre cuccioli. A fine agosto, l'UFAM aveva approvato unicamente l'abbattimento di due terzi dei giovani animali nati nel 2026 per questo branco e altri otto.

Secondo Arno Puorger, il responsabile grandi predatori dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca, la rimozione del branco di Giarsinom è motivata dal fatto che in due occasioni, nonostante le misure di protezione del gregge fossero state adottate a regola d'arte, alcune pecore sono state sbranate.