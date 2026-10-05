Via libera all'abbattimento di tutti lupi del branco di Giarsinom
L'UFAM autorizza l'eliminazione totale dopo gli attacchi al bestiame protetto.
L'UFAM autorizza l'eliminazione totale dopo gli attacchi al bestiame protetto.
COIRA - Il branco di lupi di Giarsinom, scoperto ad agosto in Bassa Engadina, potrà essere completamente eliminato, dopo il via libera concesso dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'autorizzazione è valida fino al 31 gennaio 2027.
I guardiacaccia hanno individuato il branco di lupi Giarsinom ad agosto nella Bassa Engadina, identificando almeno tre cuccioli. A fine agosto, l'UFAM aveva approvato unicamente l'abbattimento di due terzi dei giovani animali nati nel 2026 per questo branco e altri otto.
Secondo Arno Puorger, il responsabile grandi predatori dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca, la rimozione del branco di Giarsinom è motivata dal fatto che in due occasioni, nonostante le misure di protezione del gregge fossero state adottate a regola d'arte, alcune pecore sono state sbranate.