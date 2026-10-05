Tragedia in montagna, precipita nel vuoto a quota 3'400 metri
I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
VAL DE BAGNES - Un escursionista di 42 anni ha perso la vita domenica durante la discesa dal Mont Pleureur, sopra la diga di Mauvoisin, nel territorio comunale di Val de Bagnes (VS).
L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30, a circa 3'400 metri di quota. L'uomo stava scendendo dalla montagna insieme a un'altra persona quando, per motivi che dovranno essere chiariti, è precipitato nel vuoto.
Il compagno ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto è intervenuto un elicottero di Air-Glaciers, impiegato dalla Colonna cantonale di soccorso vallesana (KWRO 144). Per l'escursionista, però, non c'era più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
La vittima era un cittadino polacco di 42 anni. La Procura vallesana ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.