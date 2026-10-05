Pirati della strada, la sfida al volante finì con la morte di una ciclista

Al momento dei fatti, uno dei due conducenti aveva bevuto alcol, mentre l'altro aveva assunto cocaina.

Uno ammette la responsabilità, l'altro dice di essersi fermato

Interrogato dalla Corte, il 33enne ha riconosciuto pienamente la propria responsabilità nella morte della giovane donna. L'uomo, più volte condannato in Svizzera e in Francia, si è detto sconvolto dal dramma e tormentato dalle immagini dell'accaduto, secondo il corrispondente della Radio televisione svizzera francese (RTS).