Cerca e trova immobili
Segnalaci
ZURIGO

Shopping sfrenato con le carte di credito degli anziani: giovane tirocinante condannata a Zurigo

La giovane dovrà affrontare quattro mesi di carcere e risarcire le vittime dopo una serie di acquisti e spese personali illecite.
Shopping sfrenato con le carte di credito degli anziani: giovane tirocinante condannata a Zurigo
Deposit Photos
Fonte Tages-Anzeiger
elaborata da Redazione
Shopping sfrenato con le carte di credito degli anziani: giovane tirocinante condannata a Zurigo
La giovane dovrà affrontare quattro mesi di carcere e risarcire le vittime dopo una serie di acquisti e spese personali illecite.

ZURIGO - Bastavano pochi secondi di distrazione. Una carta di credito lasciata incustodita, una foto scattata con il cellulare e poi gli acquisti online a spese della vittima. È questo lo schema seguito da una giovane tirocinante nel settore delle cure, che tra aprile 2025 e gennaio 2026 ha colpito in diverse strutture per anziani nel canton Zurigo.

Come riporta il Tages-Anzeiger, la donna - oggi 24enne - era già stata condannata in passato per reati contro il patrimonio. Nell’aprile 2025 aveva iniziato a lavorare in una casa anziani della città di Zurigo e aveva fotografato di nascosto le carte di credito di due colleghe. Con i dati ottenuti aveva poi iniziato a fare acquisti su internet.

Nei mesi successivi si era spostata in altre strutture, a Langnau am Albis e Uster, dove aveva ripetuto lo stesso sistema. Questa volta nel mirino erano finite le carte bancarie di alcune residenti. Complessivamente, le quattro vittime hanno subito un danno di circa 4’300 franchi.

La giovane aveva utilizzato le carte per fare acquisti da Apple, Zalando e Shein, spendendo oltre 800 franchi. Aveva inoltre ordinato cibo a domicilio per 23 volte, con singoli ordini arrivati fino a 50 franchi e, in alcune giornate, due consegne nello stesso giorno.

Tra le altre spese figurano un abbonamento mensile ZVV da 179 franchi, prodotti per capelli per 286 franchi, tre appuntamenti dal parrucchiere per oltre 600 franchi e diverse spese telefoniche. Un vero e proprio stile di vita finanziato con le carte altrui.

Il primo caso era emerso nella primavera del 2025 e aveva portato a una condanna a 40 giorni di carcere senza condizionale. La pena, però, non l’aveva fermata. Nel gennaio 2026, nella nuova struttura di Uster, aveva nuovamente utilizzato lo stesso sistema. Le indagini avevano inoltre permesso di scoprire che, già nel primo episodio a Zurigo, aveva colpito una seconda vittima.

La Procura ha quindi riunito i nuovi reati in un secondo decreto d’accusa, infliggendo alla giovane quattro mesi di carcere senza condizionale. Dovrà inoltre risarcire le vittime e pagare circa 2’000 franchi per i due procedimenti.

La condanna prevede anche il prelievo del profilo DNA, che resterà conservato fino al 2046. La giovane dovrà infine partecipare al programma «Do It», un percorso destinato agli autori di reati e pensato per aiutarli a confrontarsi con il proprio comportamento e ridurre il rischio di recidiva.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carte di creditocase di curacondannacriminefurtogiustiziaprocurarecidivaSvizzerazurigo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
2 gior
1
39

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
5 ore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
7 ore

È morto Marco Blaser

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
2 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
13
36

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
22 ore
19
33

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
4 ore

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
1 gior
33
221

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
2 gior
41
61

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
1 gior
2
14

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
6 ore
55
158

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
10 ore
47
85

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
2 gior
20
26

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
3 ore

È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
11

Un giorno che cambia la vita

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
3 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
1 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
13 ore
10
28

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
1 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
14 ore
40
163

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
8
20

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
1 gior
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
1 gior
12
57

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
14 ore
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
12 ore
1
20

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
23 ore
7
35

Goggia distrutta da due virus

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
3 gior
10
36

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
1 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
14 ore
11
18

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
3 gior
12
49

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
1 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
1 gior
6

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
6 ore
20
45

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
1 gior
5
71

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
6

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
56
139

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
2 gior
47
92

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
3 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
1 gior
5
15

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
2 gior
27
50

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda
LIVE
HCL
1 gior
43
82

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
3 gior
6
19

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
2 gior
77
41

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore
LIVE
STATI UNITI
3 gior
10
29

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
8 ore
10
33

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Legna da ardere, allarme per le false offerte online
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1
5

Legna da ardere, allarme per le false offerte online

Pirati della strada, la sfida al volante finì con la morte di una ciclista
LIVE
GINEVRA
4 ore
6
12

Pirati della strada, la sfida al volante finì con la morte di una ciclista

Tragedia in montagna, precipita nel vuoto a quota 3'400 metri
LIVE
VALLESE
4 ore
1

Tragedia in montagna, precipita nel vuoto a quota 3'400 metri

La Svizzera è indifesa contro i missili. E ora si blocca anche la fornitura
LIVE
SVIZZERA
4 ore
18
35

La Svizzera è indifesa contro i missili. E ora si blocca anche la fornitura

Gault & Millau premia per la prima volta uno chef vegetariano
LIVE
SVIZZERA
6 ore
1
24

Gault & Millau premia per la prima volta uno chef vegetariano

Guy Parmelin in visita in India
LIVE
SVIZZERA
7 ore
2
11

Guy Parmelin in visita in India

Tamedia taglia ancora: saltano 34 posti a tempo pieno
LIVE
SVIZZERA
7 ore
13

Tamedia taglia ancora: saltano 34 posti a tempo pieno

Uccisa a coltellate in un appartamento: chiesta una lunga pena detentiva per un 25enne
LIVE
ZURIGO
9 ore
2
7

Uccisa a coltellate in un appartamento: chiesta una lunga pena detentiva per un 25enne

Via libera all'abbattimento di tutti lupi del branco di Giarsinom
LIVE
GRIGIONI
10 ore
8
86

Via libera all'abbattimento di tutti lupi del branco di Giarsinom

13a rendita AVS: il Consiglio federale: «Ecco perché aumenteremo l’IVA»
LIVE
SVIZZERA
10 ore
27
104

13a rendita AVS: il Consiglio federale: «Ecco perché aumenteremo l’IVA»