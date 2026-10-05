Shopping sfrenato con le carte di credito degli anziani: giovane tirocinante condannata a Zurigo

Nei mesi successivi si era spostata in altre strutture, a Langnau am Albis e Uster, dove aveva ripetuto lo stesso sistema. Questa volta nel mirino erano finite le carte bancarie di alcune residenti. Complessivamente, le quattro vittime hanno subito un danno di circa 4’300 franchi.

La giovane aveva utilizzato le carte per fare acquisti da Apple, Zalando e Shein, spendendo oltre 800 franchi. Aveva inoltre ordinato cibo a domicilio per 23 volte, con singoli ordini arrivati fino a 50 franchi e, in alcune giornate, due consegne nello stesso giorno.