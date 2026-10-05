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Gault & Millau premia per la prima volta uno chef vegetariano

Dominik Hartmann conquista il titolo di 'Cuoco dell'anno 2027' grazie a una cucina creativa e completamente vegetariana, segnando una svolta nella gastronomia svizzera.
Gault & Millau premia per la prima volta uno chef vegetariano
gaultmillau.ch
Fonte Ats
di Redazione
Gault & Millau premia per la prima volta uno chef vegetariano
Dominik Hartmann conquista il titolo di 'Cuoco dell'anno 2027' grazie a una cucina creativa e completamente vegetariana, segnando una svolta nella gastronomia svizzera.

RICKENBACH - Lo svittese Dominik Hartmann è stato nominato "Cuoco dell'anno 2027" dalla guida gastronomica Gault & Millau. Per la prima volta, il premio viene assegnato a uno chef che propone una cucina esclusivamente vegetariana.

La guida ha inoltre premiato numerosi altri ristoratori e ristoratrici.

Hartmann chef del ristorante "Magdalena" di Rickenbach (SZ) ha ottenuto 18 punti su 20, ha annunciato oggi Gault Millau Svizzera. Questo chef, che possiede già due stelle Michelin, nel 2022 ha completamente riorientato la sua cucina verso menù vegetariani.

Insieme agli amici Marco Appert e Adriana Hartmann, gestisce un ristorante dotato di una panetteria; nel 2021 erano stati nominati "Scoperta dell'anno". Il direttore di Gault & Millau, Urs Heller, ha definito lo stile di Hartmann "Vegi 2.0". La sua cucina è "gustosa e piena di sorprese", viene precisato nella nota.

Nell'ultima guida Gault-Millau, sette chef condividono il punteggio massimo di 19 punti: i romandi Franck Giovannini (Crissier, VD), Philippe Chevrier (Satigny, GE), i basilesi Tanja Grandits e Peter Knogl, il grigionese Andreas Caminada (Fürstenau, GR), lo zurighese Heiko Nieder (Zurigo) e l'italo-tedesco Marco Campanella (per i due "La Brezza" ad Ascona e Arosa, GR).

Federico Palladino (Enoteca Cuntitt a Castel San Pietro) è stato invece nominato "rivelazione dell'anno in Ticino", con 17 punti. Tra le scoperte dell'anno figura infine anche anche Alessia Saglini & Baldo Lopez ("Ristorante 3 VIE a Motto, in valle di Blenio) ha raggiunto i 14 punti.

La nuova guida elenca complessivamente 870 ristoranti, di cui 84 sono "new entry". Il punteggio di 98 chef è aumentato, mentre 31 hanno ottenuto un punteggio inferiore.

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