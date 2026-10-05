Gault & Millau premia per la prima volta uno chef vegetariano

Hartmann chef del ristorante "Magdalena" di Rickenbach (SZ) ha ottenuto 18 punti su 20, ha annunciato oggi Gault Millau Svizzera. Questo chef, che possiede già due stelle Michelin, nel 2022 ha completamente riorientato la sua cucina verso menù vegetariani.

Insieme agli amici Marco Appert e Adriana Hartmann, gestisce un ristorante dotato di una panetteria; nel 2021 erano stati nominati "Scoperta dell'anno". Il direttore di Gault & Millau, Urs Heller, ha definito lo stile di Hartmann "Vegi 2.0". La sua cucina è "gustosa e piena di sorprese", viene precisato nella nota.