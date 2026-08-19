Precipita lungo un sentiero di montagna: muore escursionista 79enne
Vani i tentativi di soccorso: la dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità.
Un escursionista di 79 anni ha perso la vita ieri, martedì 18 agosto, durante un'escursione nella zona di Stechelberg, nel comune di Lauterbrunnen (canton Berna). L'uomo, cittadino svizzero originario del canton Basilea Campagna, è precipitato per diversi metri mentre percorreva un sentiero di montagna.
La Polizia cantonale bernese è stata informata dell'incidente intorno alle 13.15. Secondo i primi accertamenti, un gruppo di escursionisti stava camminando in direzione di Obersteinberg quando, dopo aver superato la zona dello Schwendiwald, uno dei componenti è caduto per cause ancora da chiarire, precipitando per diversi metri.
I soccorritori hanno individuato l'uomo privo di sensi in una zona ripida e impervia. Una volta raggiunto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Alle operazioni hanno partecipato diversi effettivi della Polizia cantonale bernese, due elicotteri di Air-Glaciers e uno specialista del Soccorso Alpino Svizzero. La Polizia cantonale bernese ha aperto un'indagine, coordinata dal Ministero pubblico regionale dell'Oberland, per ricostruire le circostanze e l'esatta dinamica dell'incidente.
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