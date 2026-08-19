Precipita lungo un sentiero di montagna: muore escursionista 79enne

I soccorritori hanno individuato l'uomo privo di sensi in una zona ripida e impervia. Una volta raggiunto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Alle operazioni hanno partecipato diversi effettivi della Polizia cantonale bernese, due elicotteri di Air-Glaciers e uno specialista del Soccorso Alpino Svizzero. La Polizia cantonale bernese ha aperto un'indagine, coordinata dal Ministero pubblico regionale dell'Oberland, per ricostruire le circostanze e l'esatta dinamica dell'incidente.