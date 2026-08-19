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Statuto S prorogato fino al 2028, ma cambiano le regole
Sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti.
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Fonte Sda
Statuto S prorogato fino al 2028, ma cambiano le regole
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Statuto S prorogato fino al 2028, ma cambiano le regole
Sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti.
Statuto S prorogato fino al 2028, ma cambiano le regole
Sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti.
BERNA - Lo statuto di protezione S per chi proviene dall'Ucraina sarà prorogato fino al 4 marzo 2028, ma sarà concesso solo nel caso in cui gli obblighi militari in Ucraina siano stati adempiuti. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale dopo aver consultato le parti coinvolte.
Una stabilizzazione duratura della situazione in Ucraina continua a non essere in vista, rileva l'esecutivo in una nota, aggiungendo che quella adottata è la soluzione più efficace per continuare a proteggere i rifugiati ucraini e al contempo sgravare il sistema d'asilo.
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