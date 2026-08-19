Milioni di pesci morti di caldo

Secondo Bittner, la combinazione di siccità e temperature elevate rappresenta una minaccia particolarmente grave per l’ecosistema acquatico. Molte specie ittiche autoctone dipendono infatti da acque fredde: già a circa 20 gradi Celsius entrano in stato di stress, mentre a 25 gradi la temperatura dell’acqua può diventare letale. Inoltre, l’acqua calda contiene meno ossigeno disciolto, aumentando ulteriormente lo stress per i pesci.

Questa emergenza si abbatte su popolazioni ittiche già in condizioni critiche: tre specie autoctone su quattro sono inserite nella lista rossa delle specie minacciate. «Molte persone non ne sono consapevoli», ha spiegato Bittner. «Dietro la facciata si sta consumando una lenta e cronica moria.»