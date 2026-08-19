GRIGIONI
Auto contro bus: otto feriti
La polizia indaga sulle cause della collisione avvenuta a Davos Dorf con un bilancio di una persona grave e sette feriti lievi.
Polizia Griglioni
Fonte Ats
Auto contro bus: otto feriti
La polizia indaga sulle cause della collisione avvenuta a Davos Dorf con un bilancio di una persona grave e sette feriti lievi.
DAVOS - Una persona è rimasta gravemente ferita e altre sette in modo leggero oggi a Davos Dorf (GR) a seguito di una collisione fra un'auto e un autobus di linea. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle dinamiche che hanno causato l'incidente.
Lo scontro è avvenuto stamattina poco prima delle 11:30. Un 80enne voleva svoltare sulla Promenade in direzione di Davos Platz. Durante la manovra non ha visto l'autobus di linea che stava viaggiando verso Davos Dorf e che aveva la precedenza.
Una passeggera è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con la Rega all'Ospedale cantonale a Coira. Gli altri sette passeggeri che hanno riportato ferite leggere sono stati trasportati all'ospedale di Davos.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA