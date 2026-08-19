Auto contro bus: otto feriti

Lo scontro è avvenuto stamattina poco prima delle 11:30. Un 80enne voleva svoltare sulla Promenade in direzione di Davos Platz. Durante la manovra non ha visto l'autobus di linea che stava viaggiando verso Davos Dorf e che aveva la precedenza.

Una passeggera è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con la Rega all'Ospedale cantonale a Coira. Gli altri sette passeggeri che hanno riportato ferite leggere sono stati trasportati all'ospedale di Davos.