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ZURIGO

Tre agenti feriti durante l'arresto di un 19enne

Il giovane era coinvolto in una lite all’Oberen Letten
Tre agenti feriti durante l'arresto di un 19enne
POLIZIA CITTÀ ZURIGO
di 20min.ch | Lisa Arnold
Tre agenti feriti durante l'arresto di un 19enne
Il giovane era coinvolto in una lite all’Oberen Letten

ZURIGO - Tre agenti della polizia cittadina di Zurigo sono rimasti feriti martedì sera durante un intervento all'Oberen Letten. L'episodio è avvenuto in Wasserwerkstrasse, nel Kreis 6. Durante lo scontro uno dei due uomini sarebbe stato minacciato dall'altro con una bottiglia di vetro rotta.

Verso le 18.30 la centrale operativa aveva ricevuto la segnalazione di una lite tra due uomini che si stavano affrontando con bottiglie e sedie. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato i due coinvolti. Quando hanno cercato di controllare il presunto autore, quest'ultimo avrebbe opposto una forte resistenza e aggredito fisicamente i poliziotti. Tre agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto recarsi in ospedale per accertamenti.

Per riuscire a immobilizzare il sospettato, le forze dell'ordine hanno utilizzato uno spray irritante. Il giovane, un 19enne guineano senza fissa dimora in Svizzera, è stato arrestato. Avendo riportato ferite durante la precedente lite, è stato a sua volta curato in ospedale.

La polizia cittadina di Zurigo ha comunicato mercoledì che sono in corso ulteriori accertamenti sull'episodio.

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