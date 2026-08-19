Tre agenti feriti durante l'arresto di un 19enne

Verso le 18.30 la centrale operativa aveva ricevuto la segnalazione di una lite tra due uomini che si stavano affrontando con bottiglie e sedie. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato i due coinvolti. Quando hanno cercato di controllare il presunto autore, quest'ultimo avrebbe opposto una forte resistenza e aggredito fisicamente i poliziotti. Tre agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto recarsi in ospedale per accertamenti.