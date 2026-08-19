Uccise moglie e figlia con 200 coltellate: sarà internato

L'imputato - che stando alle dichiarazioni della procuratrice che sostiene l'accusa ha confessato i fatti - ha sferrato complessivamente più di 200 coltellate. Le due donne non hanno avuto scampo e sono morte sul posto. La pubblica accusa ha qualificato i fatti come assassino plurimo. Ma visto che al momento dei fatti era già affetto da grave demenza e data la sua pericolosità, la procuratrice ha chiesto l'internamento.