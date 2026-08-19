«Più sicurezza con i talebani», giovane afghano può essere rimpatriato

Analisi aggiornata della situazione in Afghanistan

Nella sua sentenza di riferimento, il TAF ha aggiornato l’analisi della situazione in Afghanistan. Secondo il Tribunale, «la situazione sotto il profilo della sicurezza in Afghanistan è migliorata dall’avvento al potere dei talebani, con una diminuzione significativa della violenza armata e del numero di vittime civili». Il TAF tuttavia ammette che la situazione socio-economica e umanitaria rimane critica, aggravata dal rientro forzato di afghani dall’Iran e dal Pakistan, dall’alto numero di sfollati interni, dalle condizioni climatiche sfavorevoli e dal conflitto al confine con il Pakistan. Il rispetto dei diritti umani resta particolarmente problematico per le donne e per le minoranze religiose ed etniche.

Il TAF ha ribadito che l’allontanamento verso l’Afghanistan resta di principio inesigibile, salvo in presenza di circostanze individuali favorevoli, criterio ora applicato a tutto il territorio afghano.