Urta una ciclista durante un sorpasso e la ferisce gravemente

Secondo le prime informazioni della polizia bernese, per motivi ancora da accertare, i due conducenti sono entrati in collisione durante una manovra di sorpasso.

La donna, che ha riportato gravi ferite, è stata trasportata in ambulanza in ospedale, mentre il motociclista è rimasto illeso. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni di intervento. È stata aperta un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.