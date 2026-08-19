BERNA
Urta una ciclista durante un sorpasso e la ferisce gravemente
La ciclista è stata trasportata in ospedale. Illeso invece il motociclista.
20 Min
Fonte Polizia cantonale di Berna
Urta una ciclista durante un sorpasso e la ferisce gravemente
La ciclista è stata trasportata in ospedale. Illeso invece il motociclista.
SISELEN - Mercoledì 19 agosto, poco dopo le 12.15, una ciclista è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che ha coinvolto anche un motociclista a Siselen, nel Canton Berna.
Secondo le prime informazioni della polizia bernese, per motivi ancora da accertare, i due conducenti sono entrati in collisione durante una manovra di sorpasso.
La donna, che ha riportato gravi ferite, è stata trasportata in ambulanza in ospedale, mentre il motociclista è rimasto illeso. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni di intervento. È stata aperta un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.
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