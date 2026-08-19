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ITALIA / SVIZZERA

Malore a bordo di uno yacht, muore 72enne svizzero

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dalla moglie
Malore a bordo di uno yacht, muore 72enne svizzero
Depositphotos (Baloncici)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Malore a bordo di uno yacht, muore 72enne svizzero
Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dalla moglie

OLBIA - Un uomo di nazionalità svizzera di 72 anni, in vacanza in Sardegna, è stato trovato senza vita questa mattina all'interno della cabina della yacht in cui viaggiava.

L'imbarcazione aveva appena lasciato il porto di Olbia quando la moglie che si trovava a bordo con il turista si è resa conto della sua assenza ed è scesa in cabina a cercarlo.

L'uomo si trovava nel letto, ormai deceduto. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo: la sua morte sarebbe da ricondurre a cause naturali. Sul posto sono giunti i militari della Guardia Costiera di Olbia e sono stati attivati i soccorsi del 118.

CANTONE/ITALIA
Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Nelle stesse ore, sempre dalla Sardegna, è giunta la notizia del decesso di un altro svizzero: si tratta dell'artista bellinzonese Nando Snozzi.

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