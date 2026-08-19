ITALIA / SVIZZERA
Malore a bordo di uno yacht, muore 72enne svizzero
Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dalla moglie
Depositphotos (Baloncici)
Fonte Ats Ans
Malore a bordo di uno yacht, muore 72enne svizzero
Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dalla moglie
OLBIA - Un uomo di nazionalità svizzera di 72 anni, in vacanza in Sardegna, è stato trovato senza vita questa mattina all'interno della cabina della yacht in cui viaggiava.
L'imbarcazione aveva appena lasciato il porto di Olbia quando la moglie che si trovava a bordo con il turista si è resa conto della sua assenza ed è scesa in cabina a cercarlo.
L'uomo si trovava nel letto, ormai deceduto. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo: la sua morte sarebbe da ricondurre a cause naturali. Sul posto sono giunti i militari della Guardia Costiera di Olbia e sono stati attivati i soccorsi del 118.
Nelle stesse ore, sempre dalla Sardegna, è giunta la notizia del decesso di un altro svizzero: si tratta dell'artista bellinzonese Nando Snozzi.
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