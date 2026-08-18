Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

«Mai firmare un contratto con leggerezza»

La prevenzione, sottolinea, inizia ancora prima di entrare in casa. «Prima di firmare un contratto bisogna sapere bene cosa si sta sottoscrivendo. Vale la pena prendersi il tempo per visitare l'appartamento, verificare eventuali difetti e informarsi. Se l'immobile è datato bisogna mettere in conto che qualcosa potrebbe non funzionare». Tra gli errori più gravi che un inquilino possa commettere, Roberto ne individua uno su tutti: «Firmare un contratto senza avere la disponibilità finanziaria per sostenerlo».

Aumenti della pigione e ingressi senza permesso

Negli ultimi anni le controversie legate agli affitti sono finite spesso al centro del dibattito pubblico, complici il rincaro delle pigioni e la crescente difficoltà nel trovare un alloggio. Sui rincari degli affitti Roberto invita però a distinguere i casi. «L'aumento della pigione è regolato dalla legge e non può essere deciso arbitrariamente. Deve essere giustificato, ad esempio da lavori importanti sull'immobile e non dalla semplice manutenzione ordinaria». Se i presupposti non ci sono, aggiunge, l'inquilino ha gli strumenti per far valere i propri diritti. Diverso il caso del proprietario che entra nell'appartamento senza autorizzazione, come accaduto recentemente in una vicenda finita sulle pagine di cronaca. «Non è certamente un buon segnale e non dovrebbe succedere. Spesso dietro questi episodi ci sono tensioni pregresse o piccoli screzi che degenerano».