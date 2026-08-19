Cavalli esausti e carrozze sotto accusa: dopo la morte della 73enne, esplode la polemica

Un episodio di caduta, tuttavia, c’è stato. Durante una discesa, il cavallo centrale di un gruppo di tre sarebbe scivolato su una canalina di drenaggio in metallo. Il veicolo è stato immediatamente fermato e le due conduttrici hanno sganciato gli animali. Il cavallo si è rialzato da solo e, secondo l’azienda, era illeso. È stato poi controllato anche da un veterinario ufficiale, che non avrebbe riscontrato lesioni.