Riflessioni politiche al canto delle cicale
Matteo Muschietti – Municipale – sentinella del ambiente
Agosto nel Mendrisiotto è il mese più bello dell'anno. Quest'anno è molto caldo e asciutto e causa disagi a chi non è più giovane. Le temperature superano i 30 gradi e la sensazione di afa è tale che ti smorza il respiro.
Ma una cosa bella è la diminuzione del traffico infernale che durante gli altri mesi è costante. Al calar del sole mi apparto sul terrazzo e ascoltando l'ultimo canto delle cicale, mi piace riflettere sullo stato della mia terra natia, mentre la luce del giorno, piano, piano, lascia il posto all'oscurità di una notte estiva. Non è poi così male passare le vacanze nel nostro distretto. Il Mendrisiotto ha bisogno di essere capito, non solo dalle persone che ci vivono, ma da parte di tutti i Ticinesi e assieme trovare delle soluzioni atte con tutti i mezzi a nostra disposizione a far cessare e per lo meno risolvere il problema di questo traffico infernale che imperversa nella nostra regione.
Colonne sull'A2 il mattino e alla sera, colonne sulle strade che portano ai valichi di frontiera, paralizzando la vita di chi abita nell'ultimo lembo di terra Elvetica prima della Pianura Padana. Come si fa a risolvere questo annoso problema? Secondo il mio parere tutti i comuni devono unirsi e con tutte le forze cercare soluzioni appropriate, anche drastiche e dire basta a questa situazione che genera inquinamento di ogni tipo, e infastidisce la popolazione. La Commissione Regionale dei Trasporti è molto determinata e affronta i problemi del traffico con determinazione assoluta.
Ma tutto questo non è sufficiente perché le Strade Nazionali non guardano in faccia a nessuno e proseguono con i loro disegni e scenari ( la realizzazione della corsia per i autocarri che parte dalla stazione autostradale di Coldrerio ) che sacrifica boschi e terreni, e non risolve il problema dei Tir. Trattasi di un cerotto costosissimo, quando il problema deve essere risolto come deciso dal popolo con Alp-Transit, spostando il trasporto oggi su gomma, alla rotaia. Auspico che la popolazione del Mendrisiotto si unisca e faccia una manifestazione per bloccare questa inutile corsia che non risolve il problema. Per ora si attende la decisione del Tribunale di San Gallo che deve evadere il ricorso presentato da diversi comuni del distretto. Mi auguro che il Tribunale venga in loco per rendersi conto di quanto della reale siotuazione.
Rimane solo una soluzione, che tutti i Ticinesi che si occupano di politica si uniscano e diano una mano ad un distretto che è al limite della sopportazione.