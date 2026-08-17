Riflessioni politiche al canto delle cicale

Colonne sull'A2 il mattino e alla sera, colonne sulle strade che portano ai valichi di frontiera, paralizzando la vita di chi abita nell'ultimo lembo di terra Elvetica prima della Pianura Padana. Come si fa a risolvere questo annoso problema? Secondo il mio parere tutti i comuni devono unirsi e con tutte le forze cercare soluzioni appropriate, anche drastiche e dire basta a questa situazione che genera inquinamento di ogni tipo, e infastidisce la popolazione. La Commissione Regionale dei Trasporti è molto determinata e affronta i problemi del traffico con determinazione assoluta.

Ma tutto questo non è sufficiente perché le Strade Nazionali non guardano in faccia a nessuno e proseguono con i loro disegni e scenari ( la realizzazione della corsia per i autocarri che parte dalla stazione autostradale di Coldrerio ) che sacrifica boschi e terreni, e non risolve il problema dei Tir. Trattasi di un cerotto costosissimo, quando il problema deve essere risolto come deciso dal popolo con Alp-Transit, spostando il trasporto oggi su gomma, alla rotaia. Auspico che la popolazione del Mendrisiotto si unisca e faccia una manifestazione per bloccare questa inutile corsia che non risolve il problema. Per ora si attende la decisione del Tribunale di San Gallo che deve evadere il ricorso presentato da diversi comuni del distretto. Mi auguro che il Tribunale venga in loco per rendersi conto di quanto della reale siotuazione.