Anche da sinistra votiamo Sì all'iniziativa sulla neutralità

In tempi di riarmo e logica bellica, occorrono voci coerenti a favore della pace. In questo contesto, la Svizzera non sta prendendo sul serio il proprio ruolo di mediatrice neutrale, di voce a favore della pace, della diplomazia e del diritto internazionale. Al contrario: si sta avvicinando a un'alleanza militare aggressiva come la NATO e partecipa, attraverso sanzioni unilaterali, alle guerre economiche contro il Sud globale.