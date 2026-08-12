Perché essere gentili quando si può essere scortesi? Maleducazione e malessere dell’odierna società

Il problema è che piccoli gesti che un tempo sembravano naturali stanno diventando sempre meno frequenti. Salutare entrando in un ufficio o in un negozio, ringraziare chi ci presta un servizio, chiedere qualcosa con gentilezza, lasciare passare una persona, rispettare chi sta aspettando il proprio turno: sono comportamenti semplici, ma raccontano molto della nostra educazione e del rispetto che abbiamo per gli altri.

E non parliamo poi dei falsi e degli opportunisti, di chi usa la gentilezza come una maschera, mostrandosi disponibile quando conviene e comportandosi diversamente quando non ha nulla da guadagnare o nessuno da impressionare. Perché la vera gentilezza non cerca vantaggi, non pretende riconoscimenti e, soprattutto, non cambia a seconda delle convenienze.