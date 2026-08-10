In piena emergenza climatica salviamo il Piano energetico e climatico

Nonostante i fatti stiano dando loro ampiamente ragione, ciò non sembra bastare alle maggioranze politiche svizzere. A livello nazionale il consigliere federale UDC Rösti, con il sostegno di gran parte del centrodestra, sta smantellando la già modesta e ritardataria politica ambientale e climatica svizzera. A livello cantonale sui banchi del Gran Consiglio arriverà a breve il Piano Energetico e Climatico Cantonale (PECC). Stando alle ultime tendenze politiche, pur trattandosi di un piano insufficiente per affrontare l’emergenza climatica, vi è il concreto rischio che la maggioranza del Parlamento lo peggiori ulteriormente. Da qui il mio accorato appello al senso di responsabilità di PLR, CENTRO e LEGA ad evitare di annacquare le già deboli proposte del Consiglio di Stato. I ragionevoli obblighi per ridurre le emissioni inquinanti e per stimolare il solare fotovoltaico (che sta salvando l’approvvigionamento elettrico svizzero, con l’idroelettrico colpito dalla siccità e il nucleare impossibilitato a raffreddare completamente i reattori per il gran caldo e la mancanza di acqua) sono più che mai proporzionati alla gravità della situazione. Di fronte alla minaccia che stiamo osservando in queste settimane, anche un aumento dei crediti per avanzare più velocemente con un piano di adattamento non può essere bocciato con miopi calcoli contabili.



Ora più che mai occorre con responsabilità e lungimiranza guardare negli occhi le attuali e future generazioni e decidere da che parte stare.

