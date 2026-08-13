Non sarà chi ci vuole male a deciderne la fine: è ora di ripartire!

MENDRISIO - È evidente: la Lega dei Ticinesi non sta attraversando uno dei momenti migliori dalla sua fondazione, e lo dico con cognizione di causa, da «sopravvissuto» di quel lontano 1991. Nella vita, così come nella politica, capita a tutti di attraversare momenti bui o disastrosi, ma è proprio in queste situazioni che si vedono le persone vere, quelle attaccate ai principi e non alle «cadreghe», quelle che restano a lottare per la causa voluta da Giuliano Bignasca.



Troppo comodo scaricare le colpe sull'uscita sbagliata o inopportuna di qualche collega: tutti, chi più e chi meno, abbiamo commesso degli errori, ma è da questi sbagli che dobbiamo ripartire per ricostruire ciò per cui siamo nati. Chi vuole lottare per riconquistare la credibilità perduta è il benvenuto; chi invece sa solo criticare ciò che fino a ieri gli dava tutto, può fare tranquillamente le valigie e salire su altri carri ben forniti.



Chi ama la Lega combatte per tirare fuori il movimento dal fango, un fango creato ad arte da chi punta alla nostra decapitazione. Io non ci sto: sarò soltanto io a decidere quando smettere di essere leghista, non certo chi ci vuole male e cerca di darci il colpo di grazia. Il nostro Picca ci crede, io ci credo con lui e molti altri. Restiamo uniti e diamo forza ai nostri valori: quelli della nostra gente, dei loro bisogni e delle loro aspettative.

