La Lega dei Ticinesi deve ritrovare la propria anima

Il Ticino ha ancora bisogno di una vera destra sociale, capace di mettere al centro il lavoro, le famiglie, il ceto medio, i giovani, gli anziani, gli artigiani e le piccole e medie imprese. Una forza che sappia contrastare il dumping salariale, sostenere chi crea occupazione, ridurre la burocrazia e riaffermare un principio semplice: l’economia deve essere al servizio delle persone e del territorio, non il contrario.