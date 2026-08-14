Cerca e trova immobili
Segnalaci
PIERGIUSEPPE VESCOVI

La Lega dei Ticinesi deve ritrovare la propria anima

Piergiuseppe Vescovi, già segretario operativo del movimento
La Lega dei Ticinesi deve ritrovare la propria anima
PIERGIUSEPPE VESCOVI
Fonte PIERGIUSEPPE VESCOVI
La Lega dei Ticinesi deve ritrovare la propria anima
Piergiuseppe Vescovi, già segretario operativo del movimento

Ci sono momenti nella vita di un movimento politico in cui non basta chiedersi come recuperare consensi. Occorre porsi una domanda più profonda: siamo ancora fedeli alle ragioni per cui siamo nati?

La Lega dei Ticinesi è nata per rompere gli schemi, dare voce a chi non si sentiva rappresentato e difendere un Ticino che chiedeva rispetto per il proprio lavoro, la propria identità e la propria autonomia. Per decenni ha saputo interpretare le preoccupazioni di migliaia di cittadini, portando al centro del dibattito temi che altri ignoravano: il lavoro, il dumping salariale, la sicurezza, gli sprechi, l’autonomia cantonale.

La sua forza è sempre stata quella di essere diversa. Di parlare un linguaggio diretto. Di avere il coraggio di affrontare temi scomodi.

Negli ultimi anni, però, vicende giudiziarie, tensioni interne e contrapposizioni personali hanno finito per oscurare questa identità. La vera sfida, oggi, non è soltanto recuperare voti: è tornare a essere la Lega.

Il Ticino ha ancora bisogno di una vera destra sociale, capace di mettere al centro il lavoro, le famiglie, il ceto medio, i giovani, gli anziani, gli artigiani e le piccole e medie imprese. Una forza che sappia contrastare il dumping salariale, sostenere chi crea occupazione, ridurre la burocrazia e riaffermare un principio semplice: l’economia deve essere al servizio delle persone e del territorio, non il contrario.

Una vera destra sociale significa diritti, ma anche chiari doveri. Non tutto può essere chiesto allo Stato e gli abusi vanno combattuti con fermezza. Ma chi è realmente in difficoltà va sostenuto con ogni mezzo, per offrirgli la possibilità concreta di costruirsi un futuro.

E accanto al lavoro c’è l’identità: la lingua, la cultura, le tradizioni e la capacità del Ticino di decidere del proprio futuro. Anche di fronte alle nuove sfide legate agli accordi bilaterali, serve una Lega forte, libera e capace di difendere gli interessi dei ticinesi.

Ma per essere credibili bisogna innanzitutto esserlo in casa propria. Chi chiede trasparenza deve essere trasparente. Chi denuncia i privilegi deve dimostrare di non essere interessato alle poltrone. Chi parla di merito deve valorizzare davvero competenze e capacità.

Per questo occorre riprendere quel percorso di riorganizzazione e rinnovamento interrotto con l’Assemblea del dicembre 2023: maggiore collegialità, responsabilità condivise, valorizzazione delle competenze e della meritocrazia, contrasto ai favoritismi e coinvolgimento delle diverse sensibilità del Movimento.

L’interruzione di quel percorso si è rivelata una scelta profondamente sbagliata. Da allora la Lega ha progressivamente perso capacità progettuale e ha attraversato una fase segnata da tensioni ed episodi controversi che ne hanno inevitabilmente condizionato l’immagine.

Ma oggi non serve recriminare. Serve ripartire.

La Lega deve ritrovare l’equilibrio tra la sua “pancia”, quella straordinaria capacità di ascoltare e parlare alla gente, e la sua “testa”, indispensabile per un movimento che vuole governare. Al radicamento popolare devono affiancarsi organizzazione, metodo, competenza e una visione comune.

Occorre rafforzare una struttura collegiale al fianco del Coordinatore, Daniele Piccaluga, e soprattutto rilanciare le Sezioni, vero cuore del Movimento: luoghi nei quali si ascoltano i cittadini, si formano gli amministratori e si costruisce il ricambio generazionale.

Il futuro della Lega non nascerà nei corridoi del potere, ma nei Comuni, nelle piazze, tra i militanti e accanto alle persone che ogni giorno dedicano tempo, energie e passione al Movimento.

Persino la prospettiva di ritrovarsi fra poco con un solo rappresentante in Consiglio di Stato, pur nel profondo dispiacere per le vicissitudini personali, potrebbe trasformarsi in un’opportunità: quella di recuperare pienamente lo spirito di Movimento e rilanciare una progettualità politica più libera.

Non serve tornare indietro. Serve ritrovare l’anima con cui la Lega è nata e darle una nuova forza per il futuro. Giuliano Bignasca ha dato vita al Movimento e ne ha segnato profondamente la storia; oggi spetta a noi dimostrare che quell’idea può vivere oltre il suo fondatore, rinnovandosi senza perdere la propria identità.

È questo l’augurio che rivolgo a tutti coloro che hanno a cuore la Lega e al nostro amato Cantone.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autonomia cantonaledestra socialelega dei ticinesipolitica ticinese
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
1 gior

È morto Fabio Gaggini

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
23
49

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio
LIVE
CANTONE
2 gior
107
314

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
2 gior

Morta a Lugano Silvia Monti

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
6 ore
63

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale

Queste due donne non hanno più una vita
LIVE
LUGANO
2 gior
126

Queste due donne non hanno più una vita

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
1 gior
29
49

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud
LIVE
BIASCA
1 gior
24

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior
2

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
4 ore
22
119

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Como, il fuoco è arrivato alle case
LIVE
CONFINE
17 ore
6
57

Como, il fuoco è arrivato alle case

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
19
85

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
67

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
4 ore

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
3 gior
202

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia
LIVE
GRECIA
23 ore

In vacanza sull'isola greca: 17enne folgorato sotto la doccia

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
23 ore
70
173

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre
LIVE
SVIZZERA / TURCHIA
2 gior

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre

Tutti con il naso all'insù
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
25
36

Tutti con il naso all'insù

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
7
19

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior
4
56

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
20 ore
13
55

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare
LIVE
SVIZZERA/GERMANIA
22 ore
14
110

Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

La favola dopo il maxi rogo: il video
LIVE
CANTONE
1 gior
3
52

La favola dopo il maxi rogo: il video

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime
LIVE
CANTONE
9 ore
25
18

Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali
LIVE
CANTONE
2 gior
8
52

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP
LIVE
CANTONE
1 gior
17
38

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»
LIVE
L'INTERVISTA
1 gior
93

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
23 ore
6
19

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

Il Lugano piange e ricorda Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior
16

Il Lugano piange e ricorda Gaggini

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
9 ore

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
4 ore
8
28

«Come una guerra»

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
LIVE
PARIGI 2026
21 ore
5
96

Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)
LIVE
CANTONE
2 gior
26
131

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
50

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
4 gior
23
71

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»
LIVE
LUGANO
1 gior
64
97

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

Tutte le parole che non hai mai detto
LIVE
LUGANO
2 gior
2

Tutte le parole che non hai mai detto

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair
LIVE
CONFINE
9 ore

Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?
LIVE
MENDRISIO
2 gior
20
113

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
34
83

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale
LIVE
STATI UNITI
23 ore
10
73

Trump ci ricasca...dal sonno. E il video diventa virale

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
LIVE
VIP
2 gior
25

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2
LIVE
CANTONE
2 gior
51
75

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2

Resti umani riemergono dal ghiacciaio
LIVE
VALLESE
1 gior

Resti umani riemergono dal ghiacciaio

Finale con delusione per Noè Ponti
LIVE
PARIGI 2026
2 gior
15
61

Finale con delusione per Noè Ponti

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»
LIVE
STATI UNITI
19 ore
21
79

Nuovi dubbi sulla salute di The Donald. «Ha una brutta cera»

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari
LIVE
SPAGNA
1 gior
1
28

A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari

Ponti, rabbia e tempone
LIVE
PARIGI 2026
2 gior
1
32

Ponti, rabbia e tempone

ULTIME NOTIZIE OSPITE
La tassa invisibile degli affitti abusivi: chi ci guadagna?
LIVE
YANNICK DEMARIA
21 ore
13
6

La tassa invisibile degli affitti abusivi: chi ci guadagna?

Non sarà chi ci vuole male a deciderne la fine: è ora di ripartire!
LIVE
MASSIMILIANO ROBBIANI
1 gior
7
32

Non sarà chi ci vuole male a deciderne la fine: è ora di ripartire!

Perché essere gentili quando si può essere scortesi? Maleducazione e malessere dell’odierna società
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
1 gior
7
22

Perché essere gentili quando si può essere scortesi? Maleducazione e malessere dell’odierna società

In piena emergenza climatica salviamo il Piano energetico e climatico
LIVE
MATTEO BUZZI
3 gior
56
43

In piena emergenza climatica salviamo il Piano energetico e climatico

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
6 gior
16
92

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

La società senza colpa: abbiamo smarrito la bussola morale?
LIVE
SARA BERETTA-PICCOLI
6 gior
8
37

La società senza colpa: abbiamo smarrito la bussola morale?

La libertà del mercato vale anche per chi lavora?
LIVE
LORENZO ONDERKA
1 sett
5
14

La libertà del mercato vale anche per chi lavora?

Piscina di Carona: la miopia della classe politica luganese
LIVE
NICOLA MORELLATO
1 sett
6
23

Piscina di Carona: la miopia della classe politica luganese

Politica ticinese, specchio amplificatore della società odierna
LIVE
CHRISTIAN COLOMBO
1 sett
5

Politica ticinese, specchio amplificatore della società odierna

Da Riva a Uggiate in processione per implorare l'acqua
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
1 sett
15

Da Riva a Uggiate in processione per implorare l'acqua