La tassa invisibile degli affitti abusivi: chi ci guadagna?

In un Paese nel quale soltanto il 36 per cento delle economie domestiche vive in un’abitazione di proprietà e l’indice delle pigioni è cresciuto del 32,7 per cento tra novembre 2005 e luglio 2026, sarebbe fuorviante ridurre il fenomeno a una somma di controversie individuali. Siamo di fronte a un meccanismo strutturale di redistribuzione della ricchezza che sottrae risorse alle famiglie per alimentare rendite immobiliari e profitti spesso sproporzionati.

Il paradosso è evidente: le pigioni abusive sono già vietate, ma il Codice delle obbligazioni non prevede controlli automatici, cosicché spetta agli inquilini individuare l’abuso, ottenere informazioni raramente accessibili e assumersi il rischio di avviare una procedura. Un problema collettivo viene così ricondotto alla responsabilità del singolo, mentre chi beneficia del sistema può confidare nel fatto che, per timore o mancanza di strumenti, la maggioranza delle persone rinuncerà a contestarlo.