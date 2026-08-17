Ora basta, rivediamo le nostre priorità

Nel frattempo, per finanziare almeno in parte la 13ª AVS, voluta dal popolo, si propone di aumentare l’IVA dall’8,1 all’8,5%.



E guardiamo cosa sta succedendo a casa nostra. La Confederazione parla di grave siccità dalla primavera 2026. In diverse località è caduto appena il 40–55% delle precipitazioni normalmente attese. A pagarne le conseguenze c’è anche la nostra agricoltura: persone che producono sul territorio, curano il paesaggio e contribuiscono alla nostra sicurezza alimentare.

