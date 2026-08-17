Svizzera, tra conflitti internazionali e la nostra neutralità

La stessa iniziativa prevede, tra le altre proposte, di NON aderire ad alleanze militari (in questo caso la NATO e ci mancherebbe) o difensive, fatta salva una collaborazione con tali alleanze in caso di aggressione militare diretta contro la nostra Nazione o in caso di atti preparatori in vista di una simile aggressione.



Avremo ancora tempo di tornare su questa votazione fondamentale per il nostro paese e la nostra indipendenza. In ogni modo, accogliendola, dovremo dare un segnale forte alla Berna federale e al resto del mondo, ancorando nella Costituzione la nostra Neutralità perpetua e armata solo a scopo difensivo. Così fu dal 1815, con il Congresso di Vienna, e cosi dovrà rimanere oggi e domani.

