Riguardo alla mobilitazione del 20 agosto contro Maccabi Tel Aviv – Lugano

SIGIRINO - Riguardo alla mobilitazione indetta per il 20 agosto da Gaza Action Ticino e dal Coordinamento unitario a sostegno della Palestina contro quella che è stata definita «la partita della vergogna», cioè l'incontro tra Maccabi Tel Aviv e Lugano, sono doverose alcune considerazioni. In democrazia la libertà di espressione e di manifestazione è un diritto fondamentale. È quindi perfettamente legittimo criticare Israele, il suo governo, la conduzione della guerra a Gaza e perfino chiedere forme di boicottaggio politico. Proprio questa libertà comporta la responsabilità di distinguere le opinioni dai fatti e di sostenere con prove adeguate accuse di eccezionale gravità. Sul conflitto israelo-palestinese circolano quotidianamente affermazioni presentate come verità definitive quando definitive non sono. La Carta fondativa di Hamas del 1988 conteneva espliciti riferimenti alla distruzione di Israele; è documentato il sostegno politico, finanziario e militare fornito dall'Iran ad Hamas. L'attacco del 7 ottobre 2023 non fu una manifestazione spontanea di protesta, ma un'operazione preparata da Hamas, nella quale furono perpetrati orrendi crimini.

