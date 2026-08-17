Essere Ebrei è un reato?

Invece ricordo che mio padre, sfuggito da bambino ai pogrom zaristi nel 1903, non abbia mai considerato la sua ebraicità in termini nazionalistici. Nel 1924, quando mio nonno – eminente membro del sionismo religioso russo – decise di andare in Palestina (che non era ancora lo Stato di Israele), mio padre gli oppose la sua radicale appartenenza alla Diaspora laica e antisionista. Nel 1950, all’età di 7 anni, forse per un’osservazione fattami a scuola, chiesi a mio padre perché non volesse andare in questo nuovo Stato chiamato Israele come altre persone ebree. Mi spiegò che, fin da piccolo, aveva dovuto vivere in vari luoghi e che la sua patria ebraica si trovava nel suo cuore e che non aveva bisogno di un territorio per sentirsi in pace con sé stesso. Questa pace interiore ha certamente determinato le sue scelte etiche e civili: da una parte, la costante lotta contro l'antisemitismo e il razzismo di cui era bersaglio in quanto ebreo, e dall'altra parte – in quanto ebreo della diaspora – l'inesauribile impegno politico contro ogni forma di prevaricazione nazionalista e colonialista.



Come l’ho già argomentato altrove, il sionismo è la realizzazione di un progetto politico, l’ultima tragica versione del colonialismo occidentale, sostenuto e finanziato dall’Europa che ha concesso ai suoi teorici ashkenaziti di espropriare i Palestinesi della loro terra per discolparsi dei peggiori crimini antisemiti mai commessi fino ad allora e costituire così un avamposto strategico in Medio Oriente per assicurarsi il controllo delle risorse dell’intera regione.

