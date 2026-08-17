Sì a una Svizzera neutrale e indipendente

Ed è proprio qui che sta il problema della politica bernese. Con la guerra in Ucraina, il Consiglio federale ha ripreso praticamente con il copia-incolla 20 pacchetti di sanzioni UE contro la Russia. In questo modo, ha demolito la credibilità della neutralità svizzera. E intanto la guerra continua. Nella Berna federale, tra la partitocrazia va per la maggiore il mantra della “neutralità flessibile”. Si tratta, semplicemente, di un bluff. Non esiste alcuna “neutralità flessibile”. O si è neutrali, o non lo si è.