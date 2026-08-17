Tour de France Femmes 2026: perché la RSI lo ha ignorato?

Del "Giro di Francia donne 2026" in corso in questi giorni, la nostra RSI si é dimenticata di metterlo nel palinsesto? Come mai la nostra RSI non trasmette in diretta il "TOURDEFRANCE FEMMES 2026" come fanno le consorelle RTS (francese) e SRF (tedesco ) Come la mettiamo con la "parità di trattamento"? Sì agli uomini e NO alle donne!. Dopo aver trasmesso in diretta la gara maschile "HOMMES" con la strepitosa vittoria di Tadej Pogačar, dove si trova la tanto decantata parità di trattamento uomini/donne? Guardando il palinsesto di RSI, sia la uno che la due sembra siano ancora in vacanza. O forse mancano soldi e si deve ancora risparmiare, e lo si vuole a breve rimproverare?? Ma i 200 fr. sono stati bocciati quindi i soldi da Berna mantenuti.