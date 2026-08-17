Tour de France Femmes 2026: perché la RSI lo ha ignorato?
Valerio De Giovanetti
Valerio De Giovanetti
Del "Giro di Francia donne 2026" in corso in questi giorni, la nostra RSI si é dimenticata di metterlo nel palinsesto? Come mai la nostra RSI non trasmette in diretta il "TOURDEFRANCE FEMMES 2026" come fanno le consorelle RTS (francese) e SRF (tedesco ) Come la mettiamo con la "parità di trattamento"? Sì agli uomini e NO alle donne!. Dopo aver trasmesso in diretta la gara maschile "HOMMES" con la strepitosa vittoria di Tadej Pogačar, dove si trova la tanto decantata parità di trattamento uomini/donne? Guardando il palinsesto di RSI, sia la uno che la due sembra siano ancora in vacanza. O forse mancano soldi e si deve ancora risparmiare, e lo si vuole a breve rimproverare?? Ma i 200 fr. sono stati bocciati quindi i soldi da Berna mantenuti.
Il Tour des femmes é altrettanto bellissimo a tutti i livelli, durezza, dislivelli, combattività, ecc. come quello maschile. Sulle strade ci sono altrettanto tanti spettatori, come nella maschile. Le prime tre tappe si sono svolte addirittura su territorio svizzero; per cui ha reclamizzato a tutti anche la bella regione del Lemano. E la quarta tappa a cronometro e stata vinta dalla svizzera Reusser diventando anche la nuova maglia gialla.
Care Signore "gentil sesso" se fossi in voi reclamerei di diritto e alle signore in politiche, per la giusta "decantata pretesa di parità di trattamento", ai vertici della RSI. La domanda comunque rimane. Come mai questa assenza di interesse RSI alla gara donne nel? Non é proprio la garettina del quartierino delle nostre valli. "TOURDIFRANCIA FEMMINILE 2026"
Nota finale e per chi si vuol ricordare.Il secondo canale della RSI é stato voluto per le manifestazioni sportive, o ci siamo dimenticati? Almeno quando ci sono manifestazioni sportive che vengano trasmesse tutte su questo specifico canale e non l'incomprensione attuale e "confusione" con l'invito a fine certe dirette, l'invito a passare allo "streaming"!
GRAZIE Cara RSI se le riesce di accettare questo mio ulteriore suggerimento.