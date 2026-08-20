La Lega, dalla gente per la gente
Luca Frasa, Movimento giovani Leghisti
La Lega dei Ticinesi nasce da un'intuizione semplice ma fortissima: ascoltare la gente.
Nel 1990 Giuliano “Nano” Bignasca, attraverso il Mattino della Domenica, riesce a dare voce a quella parte di Ticino che chiedeva di essere ascoltata. Nel gennaio 1991, insieme a Flavio Maspoli e Mauro Malandra, nasce ufficialmente la Lega. Pochi mesi dopo arriva già il 12,8% alle elezioni cantonali. Un risultato che dimostrò quanto quella voce fosse presente nel Paese.
Il Nano aveva capito una cosa fondamentale: la politica deve partire dalle persone. Ascoltare la pancia dei cittadini significa capire ciò che vivono ogni giorno, le loro preoccupazioni, le difficoltà e anche quel malessere che spesso viene percepito prima ancora di apparire nelle statistiche. Lavoro, frontalierato, rapporti con Berna, tasse, burocrazia, territorio e attenzione verso chi è in difficoltà: problemi concreti ai quali la politica deve cercare di dare risposte altrettanto concrete.
Accanto a lui Attilio Bignasca, fondamentale nel costruire e tenere unito il Movimento. Poi Marco Borradori, che dal 1995 dimostrò come una forza nata tra la gente potesse assumersi anche la responsabilità di governare. Negli anni Norman Gobbi, Lorenzo Quadri e tante altre persone, soprattutto quelle impegnate nei Comuni e sul territorio, hanno contribuito a portare avanti questa storia.
E in questa storia ci siamo anche noi Giovani Leghisti, nati nel 2005 con il sostegno dello stesso Nano.
Il nostro compito è continuare quello che lui aveva iniziato: stare tra la gente, ascoltarla e non avere paura di portare nella politica quello che realmente pensa e vive.
Perché dietro alla “pancia della gente” ci sono famiglie, lavoratori, giovani, anziani, aziende e persone che ogni giorno affrontano problemi veri. Non basta ascoltarli quando si vota: bisogna esserci, comprenderli e cercare di aiutarli.
Questo era lo spirito con cui è nata la Lega. Ed è lo spirito che noi Giovani Leghisti vogliamo continuare a portare avanti.
Ascoltare. Esserci. Dare voce alla gente. E mettere sempre il Ticino e i ticinesi al centro.