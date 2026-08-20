La Lega, dalla gente per la gente

Il Nano aveva capito una cosa fondamentale: la politica deve partire dalle persone. Ascoltare la pancia dei cittadini significa capire ciò che vivono ogni giorno, le loro preoccupazioni, le difficoltà e anche quel malessere che spesso viene percepito prima ancora di apparire nelle statistiche. Lavoro, frontalierato, rapporti con Berna, tasse, burocrazia, territorio e attenzione verso chi è in difficoltà: problemi concreti ai quali la politica deve cercare di dare risposte altrettanto concrete.



Accanto a lui Attilio Bignasca, fondamentale nel costruire e tenere unito il Movimento. Poi Marco Borradori, che dal 1995 dimostrò come una forza nata tra la gente potesse assumersi anche la responsabilità di governare. Negli anni Norman Gobbi, Lorenzo Quadri e tante altre persone, soprattutto quelle impegnate nei Comuni e sul territorio, hanno contribuito a portare avanti questa storia.

