Crisi climatica: non servono slogan o reel, servono risposte!

Questo significa adattare il modo in cui costruiamo, produciamo, ci spostiamo, coltiviamo e gestiamo l’acqua e il territorio. Non farlo avrebbe conseguenze enormi, anche dal punto di vista finanziario, ma soprattutto umano.

In Svizzera il caldo provoca già ogni anno centinaia di morti e, secondo le proiezioni ufficiali, il numero potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi decenni. Il Ticino, proprio per la sua posizione geografica, è tra le regioni particolarmente esposte all’aumento delle temperature e agli eventi estremi.