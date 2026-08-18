Canicola, geoingegneria e anziani: dobbiamo porci qualche domanda
Corrado Amato, membro di comitato di HelvEthica-Ticino.
Quando si parla di geoingegneria, molti pensano subito a una teoria del complotto. Eppure alcune tecniche di intervento atmosferico esistono realmente e vengono studiate e utilizzate in diversi Paesi. È il caso del cloud seeding, l’inseminazione delle nuvole, utilizzata per cercare di favorire le precipitazioni in determinate condizioni.
Questo non significa che l’uomo sia capace di controllare il clima a piacimento. Sarebbe scientificamente scorretto sostenerlo. Ma proprio per questo credo che il tema debba essere affrontato con ricerca, trasparenza e senza pregiudizi.
La questione è diventata particolarmente attuale dopo la canicola che ha colpito la Svizzera alla fine di giugno e all’inizio di luglio. MétéoSvizzera ha definito l’episodio eccezionale per precocità, intensità e durata.
Ma c’è un dato che dovrebbe preoccuparci ancora di più.
Secondo quanto riportato da 20 minutes, in circa tre settimane sono stati registrati in Svizzera 474 decessi supplementari tra le persone di oltre 65 anni, rispetto a quelli statisticamente attesi.
474 persone. Non è soltanto una statistica. Sono persone, famiglie e storie che si sono interrotte.
Le persone anziane sono tra le più vulnerabili alle temperature estreme. E allora dobbiamo chiederci: siamo davvero preparati a proteggerle?
Esistono strutture per anziani dove il raffreddamento degli ambienti non è sempre adeguato. Ci sono persone anziane che vivono sole e che, durante una canicola, possono non avere nessuno che controlli quotidianamente le loro condizioni.
È sufficiente?
C’è poi un’altra questione che merita attenzione: l’AVS. Nel 2025 il risultato d’esercizio dell’AVS è stato positivo per circa 4'445 miliardi di franchi. È importante precisare che non si tratta semplicemente di un “guadagno”: il risultato comprende anche i proventi del capitale. Il risultato di ripartizione, prima dei redditi da investimenti, è stato di circa 1,844 miliardi.
Non voglio insinuare che i decessi degli anziani abbiano qualcosa a che vedere con i conti dell’AVS. Non esiste alcuna prova per sostenere una simile accusa. Ma proprio per questo possiamo porci una domanda politica senza trasformarla in un’accusa: quanto siamo disposti a investire per proteggere le persone che hanno lavorato e contribuito per tutta la loro vita?
Perché non stabilire standard minimi più severi per proteggere gli anziani durante le canicole? Perché non garantire condizioni climatiche adeguate nelle strutture più vulnerabili? Perché non rafforzare i controlli sulle persone anziane che vivono sole?
E, di fronte a siccità e temperature estreme, perché non investire maggiormente nella ricerca sulle tecnologie atmosferiche, compresa la geoingegneria?
Non dobbiamo credere ciecamente a ogni teoria, ma nemmeno avere paura di fare domande. La ricerca deve stabilire cosa è possibile, cosa non lo è, quali sono i rischi e quali eventuali benefici.
Una cosa, però, dovrebbe essere indiscutibile: la vita di una persona anziana non può essere considerata soltanto in termini di costo per la società o per l’AVS.
Queste persone hanno costruito la Svizzera che conosciamo oggi. Hanno lavorato, pagato contributi e imposte, cresciuto famiglie e contribuito allo sviluppo del Paese.
Oggi tocca a noi proteggerle.
474 decessi supplementari in circa tre settimane dovrebbero essere un campanello d’allarme.
La domanda non dovrebbe essere quanto ci costano i nostri anziani. La domanda dovrebbe essere: quanto siamo disposti a fare per loro?