La sicurezza ha un prezzo. Ma chi lo paga?

Non si tratta di contrapporre cittadini e imprese, né tantomeno di penalizzare l'economia. Al contrario: si tratterebbe di riconoscere che cittadini ed economia fanno parte della stessa comunità e condividono il medesimo interesse ad avere un Paese sicuro.



Del resto, lo stesso Consiglio federale ha recentemente deciso che l'aumento ordinario delle spese dell'esercito fino all'1% del PIL sarà finanziato attraverso il bilancio federale, indicando proprio le maggiori entrate provenienti dall'imposta sugli utili tra le ragioni che hanno creato questo nuovo margine finanziario.

