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Evaristo Roncelli

La ristorazione del futuro è già qui. Il Ticino rischia di arrivare tardi

Evaristo Roncelli, deputato Avanti con Ticino&Lavoro
La ristorazione del futuro è già qui. Il Ticino rischia di arrivare tardi
Evaristo Roncelli
Fonte Evaristo Roncelli
La ristorazione del futuro è già qui. Il Ticino rischia di arrivare tardi
Evaristo Roncelli, deputato Avanti con Ticino&Lavoro

La ristorazione cambia a una velocità che in Ticino fatichiamo a percepire, e non possiamo accorgercene solo a cambiamento avvenuto.

Cosa succede negli USA
Un recente articolo dell'Economist descrive un settore quasi irriconoscibile. Toast, piattaforma usata da 164'000 ristoranti, analizza vendite ed eventi per prevedere scorte e personale: durante i concerti di Taylor Swift a Miami ha previsto un +27% di omelette nei locali vicini. Il prossimo passo: IA e sistemi che ricordano i clienti abituali.

Non è solo tecnologia: cambiano le abitudini di consumo, i costi comprimono i margini. Il mercato si polarizza tra ristorazione veloce ed efficiente e locali che vendono un'esperienza. Nel mezzo rischia di restare schiacciato il ristorante tradizionale.

I segnali in Ticino
L'USTAT di aprile 2026 mostra un turismo in miglioramento, ma giudizi negativi degli esercenti su affari e vendite, con lieve calo dell'occupazione da inizio 2025. Proprio quando un settore è sotto pressione bisogna anticipare il cambiamento, non aspettare la crisi.

Usare meglio la tecnologia
Per un Cantone turistico la risposta non è "più tecnologia", ma usarla meglio. Un piccolo ristorante o un grotto potrebbe gestire meglio prenotazioni e turni, prevedere gli acquisti, ridurre lo spreco, tradurre un menu in pochi secondi o capire come cambia la domanda durante il Festival di Locarno. La formula: digitalizzare ciò che il cliente non vede, valorizzare ciò che vive.

Non partiamo da zero: la Strategia turistica ticinese 2030 punta su digitalizzazione e formazione, e nel 2026 Hospitality 360 propone corsi sull'IA applicata al turismo.

Il nodo delle piccole aziende
Come portare la trasformazione anche ai piccoli esercizi? Si può pensare a sostegni per software e consulenza, formazione breve durante il lavoro, progetti pilota condivisi. Non servono grandi programmi: spesso basta un investimento contenuto.

Contano anche i partner sociali: i datori di lavoro conoscono i bisogni delle imprese, i sindacati le difficoltà di chi lavora. Insieme possono affrontare il tema dei salari, perché parte dei benefici deve tradursi in condizioni di lavoro migliori.

Persone, non solo app
La sfida non è scegliere tra tecnologia e persone, ma usare la prima per rafforzare le seconde: nessuna app sostituirà chi accoglie e racconta il territorio. Il treno è già partito: possiamo guardarlo passare, oppure decidere che il Ticino salga a bordo.


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