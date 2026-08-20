MPS: socialisti con i soldi degli altri?

È quanto emerge dalla vicenda del presidio organizzato a Mendrisio contro Roberto Vannacci. Il Municipio aveva inizialmente fatturato all’MPS i costi supplementari legati alla gestione della manifestazione. Il movimento ha però contestato l’addebito e la fattura è stata successivamente revocata. Il diritto di manifestare non è in discussione. Ma una domanda è più che legittima: se un movimento decide di organizzare una protesta che comporta costi aggiuntivi per sicurezza e viabilità, perché dovrebbe essere il contribuente a farsene carico?

Ed è proprio qui che emerge il controsenso. Un movimento che fa della difesa del “popolo” e dei lavoratori una delle proprie bandiere dovrebbe essere il primo a mostrare attenzione per il denaro pubblico. Invece il risultato è paradossale: l’iniziativa politica è dell’MPS, ma i costi ricadono sulla collettività. Socialismo significa anche responsabilità verso la comunità. Non può significare privatizzare la protesta e socializzarne le spese. Perché alla fine i soldi pubblici non cadono dal cielo: sono i soldi dei cittadini.