Propaganda russa? No: difendere la neutralità significa difendere la Svizzera

La neutralità non significa isolarsi dal mondo, né rinunciare alla collaborazione internazionale. Significa poter mantenere una posizione autonoma, dialogare con tutti e, quando necessario, offrire i propri buoni uffici per favorire la pace. È una tradizione che ha accompagnato la Svizzera per generazioni e che rappresenta anche uno strumento di sicurezza e indipendenza. Il Consiglio federale stesso riconosce che la neutralità tutela sicurezza, indipendenza e prosperità del nostro Paese.

Perché allora dovremmo rinunciare a questa posizione?