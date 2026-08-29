Perché difendere la nostra neutralità significa proteggere il futuro della Svizzera

Allo stesso tempo, occorre ricordare che la Svizzera è sempre stata rispettata nel mondo come terra di mediazione e di diplomazia. Per poter sedere al tavolo e facilitare il dialogo tra parti in conflitto è indispensabile essere percepiti come un attore super partes. Nel momento in cui iniziamo a prendere posizione, perdiamo la fiducia degli attori internazionali e cancelliamo il nostro storico ruolo di facilitatore di pace.



Questa scelta richiede anche la difesa della nostra sovranità attraverso una neutralità armata e autonoma. È necessario porre un freno deciso a riavvicinamenti o collaborazioni strutturate con alleanze militari come la NATO o la difesa comune europea, poiché rischiano di limitare la nostra indipendenza decisionale e di coinvolgerci indirettamente in logiche di alleanza contrapposte.

