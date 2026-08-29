Cerca e trova immobili
Segnalaci
MATTEO FINALI

La scuola ricomincia: investire nelle persone per costruire il futuro

Matteo Finali, co-presidente comitato docenti VPOD Ticino e docente di Educazione Musicale alle Scuole Comunali di Massagno e Bellinzona (zona Piazza Grande)
La scuola ricomincia: investire nelle persone per costruire il futuro
Matteo Finali
Fonte Matteo Finali
La scuola ricomincia: investire nelle persone per costruire il futuro
Matteo Finali, co-presidente comitato docenti VPOD Ticino e docente di Educazione Musicale alle Scuole Comunali di Massagno e Bellinzona (zona Piazza Grande)

Con l’inizio di un nuovo anno scolastico, le scuole riaprono le loro porte e le aule tornano a riempirsi di voci, domande, curiosità e aspettative. Per bambine e bambini è un nuovo capitolo di crescita e apprendimento; per noi docenti è il momento di rimettere in campo energie, competenze e responsabilità per accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso. La scuola ricomincia e con essa riparte anche il lavoro, spesso invisibile, di tutte le persone che ogni giorno ne rendono possibile il funzionamento.

Una professione sempre più complessa
Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze. Significa ascoltare, motivare, costruire relazioni, riconoscere difficoltà e valorizzare capacità. Significa aiutare bambine e bambini a diventare autonomi, confrontarsi con gli altri e sviluppare senso critico e fiducia nelle proprie possibilità.

La scuola si confronta con una realtà sociale sempre più complessa. Non possiamo chiederle di fare sempre di più senza garantire a chi vi lavora il tempo, le risorse e le condizioni necessarie per farlo bene.

La qualità della scuola passa dalle condizioni di lavoro
Non esiste una scuola di qualità senza condizioni di lavoro di qualità. Non si tratta soltanto di salari, ma anche di tempo, organizzazione, dimensione delle classi, sostegno, formazione, collaborazione e possibilità di conciliare lavoro e vita privata. Negli ultimi anni sono aumentate le attività che ruotano attorno all’insegnamento: riunioni, documentazione, coordinamento, colloqui, formazione e compiti amministrativi. Il rischio è che il tempo dedicato alla relazione con gli allievi e alla preparazione didattica venga compresso. Per questo, quando il sindacato difende le condizioni di lavoro dei docenti, difende anche le condizioni necessarie affinché la scuola possa svolgere al meglio la propria funzione. Dovremmo riportare al centro del dibattito una parola fondamentale: tempo.

Inclusione e scuola comunale
Crediamo in una scuola capace di accogliere ogni allieva e ogni allievo, valorizzandone le caratteristiche e offrendo a ciascuno opportunità di apprendimento. Proprio per questo, l’inclusione non può essere affidata alla sola buona volontà dei docenti: deve essere sostenuta da organici adeguati, tempi di coordinamento e servizi sufficientemente dotati. Come docenti delle scuole comunali conosciamo inoltre l’importanza del legame tra scuola e territorio. Le nostre scuole sono luoghi nei quali si costruiscono relazioni, appartenenza e comunità. Questa vicinanza è una ricchezza, ma richiede responsabilità: la qualità dell’offerta scolastica non dovrebbe dipendere eccessivamente dal Comune nel quale si lavora o si vive.

La forza del collettivo
È qui che si colloca il ruolo della VPOD. Quando le persone che lavorano si organizzano collettivamente, possono incidere sulle condizioni nelle quali il proprio lavoro viene svolto. Contrattazione, confronto con le autorità, difesa dei diritti e, quando necessario, mobilitazione sono strumenti attraverso i quali possiamo far sentire una voce che altrimenti rischierebbe di rimanere dispersa. Essere sindacalmente attivi significa anche affermare che la scuola è una questione politica: riguarda il tipo di società che vogliamo costruire e il valore che attribuiamo all’educazione e al lavoro educativo.

Ripartiamo insieme
Tra pochi giorni, nelle aule, ricominceranno le lezioni. Noi docenti entreremo nuovamente in classe consapevoli della responsabilità che ci è affidata: contribuire alla crescita delle persone che incontriamo ogni giorno. È una responsabilità che non dobbiamo affrontare da soli. Come VPOD Ticino – Docenti continueremo a impegnarci per condizioni di lavoro dignitose, una scuola inclusiva sostenuta da risorse adeguate, il riconoscimento della professionalità docente e un servizio pubblico forte.

Perché una buona scuola non si costruisce con gli slogan. Si costruisce ogni giorno nelle aule, attraverso le relazioni, il lavoro collegiale e l’impegno concreto di chi la fa vivere. E si costruisce anche attraverso le scelte politiche che decidono quante risorse mettere a disposizione e quale valore attribuire all’educazione.

A tutte le colleghe e a tutti i colleghi, un buon inizio di anno scolastico. Che sia un anno nel quale possiamo continuare a fare il nostro lavoro con passione, professionalità e serenità. Perché prendersi cura della scuola significa, prima di tutto, prendersi cura delle persone che ogni giorno la rendono possibile.

Matteo Finali
Co-presidente comitato docenti VPOD Ticino
Docente di Educazione Musicale alle Scuole Comunali di Massagno e Bellinzona (zona Piazza Grande)

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
anno scolasticodocentimatteo finaliscuole
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
2 gior
60
72

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
1 gior
58
107

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
24

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
23 ore

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
2 gior
29
106

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
1 gior
57
25

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera
LIVE
SVIZZERA
21 ore
14
61

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
2 gior
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
2 gior
41
75

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Si cerca Irene Gio Jelmini
LIVE
MENDRISIO
15 ore
33

Si cerca Irene Gio Jelmini

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
2 gior
48
106

Un colore che proprio stona

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
3 gior
20
66

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
56
131

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
1 gior
3
32

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
2 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
31

I prezzi della benzina tornano a scendere

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
2 gior
16
115

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
65

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
2 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
1 gior
18
127

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
3 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
20
63

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Coop, in arrivo un nuovo supermercato
LIVE
MANNO
20 ore
12
29

Coop, in arrivo un nuovo supermercato

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
2 gior

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
3 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti
LIVE
SVIZZERA
15 ore
7
24

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio
LIVE
SVIZZERA
11 ore
27
105

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
LIVE
LOCARNO
23 ore
3
21

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
2 gior
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
1 gior
50
132

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morto Tim Curry

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
39

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal
LIVE
CANTONE
21 ore

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
2 gior

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole
LIVE
NAZIONALE
18 ore
17
38

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista
LIVE
GRIGIONI
1 gior
1

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
3 ore
45
65

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
1 gior
30

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

«Non va via nemmeno per 20'000'000»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
23 ore
4
3

«Non va via nemmeno per 20'000'000»

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
46

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti
LIVE
CADENAZZO
1 gior
19
92

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
3 gior
146
211

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
1 gior
2
26

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Torna Belli Sold Out
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
13

Torna Belli Sold Out

ULTIME NOTIZIE OSPITE
580 opportunità di lavoro in meno per i residenti: possiamo davvero permettercelo?
LIVE
LORENZO ONDERKA
15 ore
3
16

580 opportunità di lavoro in meno per i residenti: possiamo davvero permettercelo?

Dal Ticino al Nepal: la solidarietà dei City Angels non ha confini
LIVE
CITY ANGELS
1 gior
2
5

Dal Ticino al Nepal: la solidarietà dei City Angels non ha confini

Aiuti al Nepal: la vera alluvione è quella dei commenti odiosi!
LIVE
USMAN BAIG
1 gior
12
52

Aiuti al Nepal: la vera alluvione è quella dei commenti odiosi!

Cadenazzo, tutti fermi al rosso: l’esperimento da milioni di franchi!
LIVE
KEVIN PIDÒ
1 gior
3
21

Cadenazzo, tutti fermi al rosso: l’esperimento da milioni di franchi!

Un semaforo può farci perdere un minuto… e farcene guadagnare dieci?
LIVE
CLAUDIO PAGANETTI
2 gior
4
17

Un semaforo può farci perdere un minuto… e farcene guadagnare dieci?

Più sicurezza non era uno slogan!
LIVE
FABIO MONTI
2 gior
1
15

Più sicurezza non era uno slogan!

Quando ricomincia la scuola, quale futuro stiamo preparando ai nostri giovani?
LIVE
ELIO DEL BIAGGIO
3 gior
5
10

Quando ricomincia la scuola, quale futuro stiamo preparando ai nostri giovani?

Lugano non è una città violenta. Violenti sono i criminali.
LIVE
ANDREA TOGNI
4 gior
19
47

Lugano non è una città violenta. Violenti sono i criminali.

Ricordi di un agosto passato
LIVE
MATTEO MUSCHIETTI
6 gior
2
27

Ricordi di un agosto passato

La milizia che scricchiola
LIVE
PAOLO ORTELLI
6 gior
3
17

La milizia che scricchiola