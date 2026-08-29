La scuola ricomincia: investire nelle persone per costruire il futuro

Con l’inizio di un nuovo anno scolastico, le scuole riaprono le loro porte e le aule tornano a riempirsi di voci, domande, curiosità e aspettative. Per bambine e bambini è un nuovo capitolo di crescita e apprendimento; per noi docenti è il momento di rimettere in campo energie, competenze e responsabilità per accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso. La scuola ricomincia e con essa riparte anche il lavoro, spesso invisibile, di tutte le persone che ogni giorno ne rendono possibile il funzionamento.