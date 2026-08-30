Il contante non è roba da nostalgici

Difendere il denaro contante non è una battaglia di retroguardia, né una crociata di nostalgici contro la modernità. Il problema è reale. E il disegno è ormai abbastanza chiaro: il contante viene progressivamente marginalizzato, un pezzo alla volta, con la classica tattica del salame. Fino a quando, un giorno, ci si accorgerà che è praticamente sparito.