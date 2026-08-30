E poi, già che ci siamo, ce la prendiamo anche con chi rimane bloccato nel traffico per raggiungere il proprio luogo di lavoro e lo colpevolizziamo per le proprie scelte di mobilità, solo perché non siamo stati in grado negli anni a costruire un’alternativa di trasporto pubblico e privato all’altezza della morfologia del nostro territorio. Sì, perché anche la mobilità racconta un Cantone in attesa. Treni super affollati. Alp Transit solo fino a Lugano. Il Tram-treno del Luganese che dovrebbe entrare in servizio nel 2035, se tutto procederà secondo programma. Intanto i cittadini perdono tempo e qualità di vita e ci chiediamo perché prediligano il trasporto privato. Ma davvero? Il Ticino sembra aver progressivamente smarrito quella capacità di progettare, anticipare e intervenire che dovrebbe caratterizzare una politica ambiziosa. Forse anche perché, da troppo tempo, nei principali luoghi decisionali si alternano spesso le stesse figure e le medesime logiche. Alle famiglie non servono prediche, agli alpigiani non servono slogan o ai pendolari promesse vane. I cittadini vogliono sapere quali problemi verranno risolti e con tempistiche certe. Non è antipolitica. È lo scopo più alto del servizio di rappresentanza: quello che chi governa decide e risponde. Il Ticino non può continuare ad aspettare davanti a una porta sulla quale compare sempre lo stesso cartello: “Torniamo subito”.

Christian Fini – presidente LEA