Frodi dei "falsi bancari": tre sospetti individuati

Un altro giovane criminale

Analogo il caso avvenuto a Châtel-St-Denis: a fine settembre, la polizia è risalita a un francese di 18 anni, sospettato di essersi spacciato per corriere in una truffa avvenuta nell’aprile scorso. Allora, un uomo di 72 anni ricevette una chiamata riguardo a presunti pagamenti fraudolenti effettuati con le sue carte bancarie. Gli fu chiesto di tagliare le carte, conservando integre le puce, e di consegnarle a un corriere. In seguito furono prelevate diverse migliaia di franchi da un bancomat.

Bottino oltre 100mila franchi

Il presunto corriere e un suo connazionale di 26 anni sono stati arrestati in Vallese in relazione a frodi simili e sottoposti a custodia cautelare. Entrambi, sentiti dagli inquirenti friburghesi, hanno ammesso le proprie responsabilità in diversi casi: il 18enne ne ha riconosciuti tre, inclusa la vicenda di Châtel-St-Denis; il 26enne una decina, compiute in diversi cantoni romandi, per un bottino superiore ai 100mila franchi in contanti, oltre a gioielli, orologi e altri oggetti di valore. I due saranno denunciati al Ministero pubblico. Le indagini hanno inoltre individuato il ruolo presunto di altre due persone, che avrebbero agito come autista e mandante, ma non sono ancora state identificate.